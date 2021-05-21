شكرا لقرائتكم خبر عن المشاهد الخارجية سبب تأجيل تصوير "أهل الكهف" لـ خالد النبوى وغادة عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج وليد منصور لـ"الخليج 365"، إنه انتهى من تصوير ثلثى أحداث فيلم"أهل الكهف"، بطولة النجوم خالد النبوى وغادة عادل ومحمد ممدوح، موضحا أن سبب توقف التصوير هو المشاهد الخارجية، حيث سيتم تصويرها فى دولة المغرب، ووجد القائمين على العمل صعوبة السفر فى ظل التخوف من فيروس كورونا، فضلا عن توقف الطيران على مدار فترات متقطعة، والفيلم من المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وتدخل النجمة غادة عادل ضمن أحداث دورها بفيلم "أهل الكهف"، فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصص وحكايات تاريخية مشوقة.

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.