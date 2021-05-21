شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين دولار من إيرادات فيلم Spiral فى 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Spiral إلى 10 ملايين و851 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 14 مايو الجارى، وأنقسمت الإيرادات بين 10مليون و137 ألف دولارأمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 714 ألف بـ دور العرض حول العالم.

يعرف الفيلم الجديد أيضا بـ اسم Spiral: From the Book of Saw، حيث يدور حول محقق شاب "زيكي" بانكس (كريس روك)، الذى يعمل في ظل والده، أحد المحاربين القدامى المحترمين (صموئيل إل جاكسون)، مع شريكه المبتدئ (ماكس مينجيلا) الذين يتولون مسؤولية التحقيق المروع في جرائم القتل التي تذكرنا بشكل مخيف من الماضي الشنيع للمدينة، ويقع زيك أمام لغز عميق عن غير قصد، ويجد نفسه في قلب لعبة القاتل المهووسة الجديدة، التي يحاول جاهدا الوصول إلى حل لها.

فيلم Spiral من بطولة كريس روك، ماكس مينجيلا، صموئيل ل.جاكسون، ماريسول نيكولز، دان بترونييفيتش، ريتشارد زيبيري، باتريك مكمانوس، علي جونسون، زوي بالمر، ديلان روبرتس.