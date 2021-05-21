بصورة من المستشفى.. فاطمة الكاشف توجه رسالة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجهت الفنانة فاطمة الكاشف، رسالة لجمهورها ومحبيها، تشكرهم خلالها على الرسائل التي تصلها للاطمئنان على حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت فاطمة صورة لها من داخل المستشفى، عبر حسابها على "فيسبوك"، ظهر خلالها يدها فقط بعد تعليق الكانيولا، معلقة "أشكركم على محبتكم ودعواتكم واتصالكم واهتمامكم، وربنا يحفظكم بخير وصحة وسعادة يا رب العالمين، اعذروني مش قادرة أرد على التليفون لكن شايفة كل الاتصالات وحاسة بمشاعركم الجميلة اللى بتقوينى على التعب اللي انا فيه".

وتابعت "أنا بحبكم جدا وربنا ما يحرمني منكم أبدا يا رب العالمين، يا رب اشفيني واشفي كل مريض يا رب العالمين، والحمد لله والشكر لله اللهم اجعله في ميزان حسناتي يا رب".

كانت فاطمة كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أثبتت التحاليل والإشاعات إصابتي بالكورونا، الله المستعان الحمد لله والشكر لله، وربنا يجعل تعبي في ميزان حسناتي".

وتابعت "دعواتكم حبايبي بالشفاء وربنا يحفظكم بخير يا رب العالمين، ولو حصلي حاجة وقابلت ربنا لا تنسوني بالدعاء، وخلوا بالكم من نفسكم الموضوع صعب قوي".

فاطمة الكاشف هي زوجة الفنان جمال عبدالناصر، شاركت مؤخرا في بطولة مسرحية عيلة الفقري، تأليف أحمد الملواني، إخراج محمد متولي، بطولة محمد الصاوي.