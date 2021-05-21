محمد محسن: وداعا سمير غانم وزير السعادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى الفنان محمد محسن، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مساء الخميس 20 مايو.

ونشر محسن صورة لسمير غانم، معلقًا "وداعاً سمير غانم وزير السعادة، ربنا يسعدك في جنته زي ما أسعدتنا، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

الفنان الكبير من مواليد 1937، ويعتبر من أشهر نجوم الكوميديا في تاريخ الفن العربي، ومن أبرز أعماله في المسرح "أخويا هايص وأنا لايص"، "جحا يحكم المدينة"، "المتزوجون"، "موسيقى في الحي الشعبي"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

بينما قدم للسينما عددا من الأعمال أبرزها "خلي بالك من زوزو"، "الرجل الذي عطس"، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "البنات عايزة إيه".

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