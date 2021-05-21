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ما الفرق بين اللاعبين المصريين ولاعبي أوروبا؟.. نبيل الحلفاوي يُجيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

غرد الفنان نبيل الحلفاوي حول الفرق بين اللاعبين المصريين واللاعبين في أوروبا من خلال حسابه بموقع "تويتر".

وكتب "الحلفاوي": "الفرق الوحيد بيننا وبين لعيبة أوروبا في الأساسيات، الاستلام والتمرير، الباقي أرزاق".

وتابع: "يعني لو استوردنا للعيبتنا الأحذية بتاعتهم أم مغناطيس (للاستلام) وناشنكاه (لدقة التمرير) هتبقى زيهم".

من ناحية أخرى، شارك الفنان نبيل الحلفاوي في الموسم الرمضاني المنقضي في مسلسل "القاهرة كابول"، بطولة طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، شيرين، سامح السيد، نور محمود، حسني شتا، خالد كمال، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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