شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى رحيل الفنانة نادية عزت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، ذكرى رحيل الفنانة نادية عزت، حيث رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 21 مايو 2011، عن عمر يناهر 73 عاما.

ولدت الفنانة نادية عزت فى 22 فبراير عام 1938، اسمها الحقيقى بثينة إبراهيم حجازى حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة .

بدأت مسيرتها السينمائية عام 1959 من خلال تقديمها دور "فتحية" في فيلم "أحلام البنات"، وبعد ذلك قدمت أدوار صغيرة منها فيلم "المراهقات" و"بقايا عذراء" و"المجانين في نعيم".

ثم قدمت دور "فهيمة" في فيلم "معبودة الجماهير" عام 1967، وأصبح الدور علامة فارقة في مسيرتها الفنية حيث لعبت شخصية الفلاحة التي تدعي أنها زوجة إبراهيم " عبد الحليم حافظ" وتحاول أن تفرق بينه و بين حبيبته سهير " شادية"، ثم توالت أعمالها الفنية منها فيلم "إنذار بالطاعة" و"التلميذة والأستاذ" و"انتبهوا أيها الأزواج" و"لا يا من كنت حبيبي" و"جبروت امرأة"، إضافة إلى بعض المسلسلات منها "يوميات ونيس" و"عائلة الأستاذ شلش" و"المال والبنون، وآخر أعمالها الفنية المسلسل الإذاعي "قصه حبي" والجزء السابع من مسلسل "ونيس وأيامه".