رامى إمام ناعيا سمير غانم: فقدنا قامة وقيمة كبيرة جدا فى مصر والعالم العربى

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القاهرة - سامية سيد - نعى المخرج رامى عادل إمام، الفنان الكبير الراحل سمير غانم، الذى وافته المنية، أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض، مؤكدا أننا فقدنا قامة وقيمة كبيرة جدا فى مصر والعالم العربى".



رامى إمام مع الفنان الراحل

ونشر إمام مجموعة صور جمعته مع الفنان الراحل ووالده الفنان الكبير عادل إمام، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "ربنا يرحمك يا أستاذ سمير ويسعدك فى مكانك على قد ما أسعدتنا سنين كتير".



رامى إمام

وأضاف إمام: "حبى للأستاذ سمير غانم وحب أبويا ليه وحب عيلتى كلها ليه حب استثنائى وجميل من القلب وملوش حدود، لما كنا بنتفرج مع بعض كلنا على أى عمل للأستاذ سمير، كنا بنضحك من قلبنا، كنت ببص لأبويا ألاقيه بيضحك من قلبه وفى عينه حب، إحنا فقدنا قامة وقيمة كبيرة جدا فى مصر والعالم العربى".

ورحل النجم الكبير سمير غانم، أمس الخميس، عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.





وقررت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، عقب صلاة الجمعة، اليوم، وإقامة العزاء على المقابر فقط.

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثى أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائى كوميدى لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية.







