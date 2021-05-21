شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى رحيل المخرج مدحت السباعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، ذكرى رحيل المخرج مدحت السباعى، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 21 مايو 2014 عن عمر ناهز 65 عاما إثر تعرضه لوعكة صحية.

ولد المخرج الراحل في 25 أغسطس عام 1949 لأسرة فنية أدبية، والده هو اللواء عبد المنعم السباعي، الذي كتب أشهر الأغانى التي غناها أم كلثوم وشادية ونجاة الصغيرة.

أخرج مدحت السباعى العديد من الأفلام منها:" "امرأة آيلة للسقوط، الجريح، العميل رقم 13، مجرم مع مرتبة الشرف، الطيب و الشرس و الجميلة، الستات، خلطبيبطة، فقراء لا يدخلون الجنة، نواعم، من خاف سلم، فل الفل، حارة الجوهرى، ثلاثة على مائدة الدم، الحلم القاتل، إحنا اللى سرقنا الحرامية، "، وكانت أخر أعمال مدحت السباعي عام 2013، مسلسل نظرية الجوافة، مع إلهام شاهين وهالة صدقي، سماح أنور، هاني رمزي، وأشرف عبدالباقي.

وتزوج مدحت السباعى من المنتجة ناهد فريد شوقى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة الراحلة هدي سلطان، وانجب منها ابنتين:الفنانة ناهد السباعى ونجوى.