شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير ناعيا سمير غانم: رحم الله صاحب الكوميديا التلقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الكينج محمد منير الفنان الراحل سمير غانم، الذى وافته المنية، أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض، مقدما التعازى لزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدا أنه كان صاحب كوميديا تلقائية.

وكتب منير، عبر حسابه على تويتر: "رحم الله الفنان العظيم سمير غانم، صاحب الكوميديا التلقائية، وخالص عزائى إلى الأخت العزيزة دلال عبد العزيز والأسرة.. البقاء لله".



محمد منير

ورحل النجم الكبير سمير غانم، أمس الخميس، عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وقررت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، عقب صلاة الجمعة، اليوم، وإقامة العزاء على المقابر فقط.

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثى أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائى كوميدى لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية.