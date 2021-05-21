شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين يطرح برومو أغنيته الجديدة "كينج الحب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب سامو زين، برومو أغنيته الجديدة "كينج الحب"، المقرر طرحها خلال موسم الصيف، حيث نشر سامو، البرومو عبر حسابه على تويتر، صحبه بتعليق: "كينج الحب.. قريبا صيف 2021".

يذكر أن آخر ما طرحه سامو زين، هو أغنيته "ست الناس"، الذى طرحها بمناسبة الاحتفالات بعيد الأم، وهى من كلمات عبد الرحمن إبراهيم، ألحان أحمد أسامة، توزيع أكرم عادل، الذى يجدد سامو تعاونه معه بعدما قدما أكثر من أغنية منهم "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى" وغيرها.

وتقول كلمات الأغنية: "يا ست الناس أنا واقع.. وفى الحقيقة وفى الواقع.. لو كان الجو ده ساقع.. بشوف عيونك اتدفى، يا أغلى ما ليا طلباتك.. خلاص انسى اللى فاتك.. من النهاردة بادئه حياتك.. مكانك عندى مالى الكفة، أيامى مبتحلاش إلا بيكى.. وحياتى خلاص واقفه عليكى.. ده انا ليل نهار بتعب عشانك.. ومش هعيش غير ليكى، ياست الحسن أنا ناوى.. هعيشلك عمرى أنا غاوى.. ما بنا حياة وحكاوى.. وبكرة هيحلى وياكى".