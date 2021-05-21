شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى فى صور نادرة مع الراحلين سمير غانم وجميل راتب خلال طفولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هبة مجدى عن صور لها منذ طفولتها جمعتها بالنجم الراحل سمير غانم، الذى وافته المنية، اليوم الخميس، وأيضا مع الفنان القدير الراحل جميل راتب، مؤكدة أنها ذكريات لا تنسى، داعية لهما ولوالدها بالرحمة والمغفرة.



هبة مجدى مع الراحل سمير غانم

ونشرت هبة صورتين عبر حسابها على انستجرام، الأولى حملها الفنان الراحل سمير غانم، والصورة الأخرى كانت يحملها والدها وبجوارهما الراحلان جميل راتب وسمير غانم، صحبتهما بتعليق: "ذكريات لا تنسى.. سمير غانم وجميل راتب وبابا حبيبى.. فى الجنة يا رب".





ورحل النجم الكبير سمير غانم، اليوم الخميس، عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.





وقررت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، غدا عقب صلاة الجمعة، وإقامة العزاء على المقابر فقط.

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.