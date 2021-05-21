شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب The Unholy يحقق 26 مليونًا بعد أكثر من شهر على طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب الأمريكي The Unholy، إيرادات وصل إلى 26 مليون و342 ألف دولارأمريكى، منذ طرحه بـ دورالعرض يوم 2 أبريل الماضى، ومن المقرر أن يصل العمل إلى باقى دول العالم خلال الفترة المقبلة، حيث أنه لم يتم طرحه في عدد من الدور بسبب تداعيات فيروس كورونا التي أدت إلى إغلاق عدد من دور العرض.

وأنقسمت إيرادات فيلم The Unholy بين 14 مليون و 842 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 11مليون و500 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم The Unholy يدور حول زيارة السيدة العذراء فتاة تعاني من ضعف السمع ويمكنها فجأة أن تسمع وتتحدث وتشفي المرضى، وبينما يتزاحم الناس ليشهدوا معجزاتها، تتكشف أحداث مرعبة،

قام ببطولة فيلم الرعب The Unholy ، كل من جيفري دين مورجان، كاري الويس، وليام سادلر، كاتي أسيلتون، كريستين آدمز، ديوجو مورجادو، كريكيت براون، مارينا مازيبا، جيزيلا تشيب، كيارا بيتشاردو.