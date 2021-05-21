شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود ناعية سمير غانم: الحزن شديد والدموع لا تتوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس، وذلك بعدما قدم مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي خلدت اسمه في تاريخ الفن العربي.

وقالت صفاء أبو السعود، خلال تصريحاتها إن حزنها شديد جدا ودموعها لا تتوقف منذ أن علمت بخبر وفاة الفنان سمير غانم، قائلة: "فقدت اليوم أخ وزميل وصديق وعشرة عمر طويلة، جمعتني به كثير من النجاحات في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، كان آخرها المسلسل الإذاعي حكايات الست زينات".

وأشارت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود إلى أن سمير غانم كان فنانا شاملا وكتلة من المواهب النادرة، وعلامة من العلامات الهامة في الكوميديا، ترك برحيله فراغا كبيرا في الساحة الفنية، ولكنه ترك لنا رصيدا هائلا من أعماله، فإن غاب بجسده يبقى بيننا بإبداعه.