شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا لـ منى الشاذلى: أصبت بكورونا أثناء تصوير حلقة "أبلة فاهيتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة يسرا، أثناء استضافتها فى برنامج معكم التى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى والذى يذاع على قناة CBC: "أصبت بكورونا منذ أربعة أشهر، وكانت شديدة جدا، ويعود ذلك أيضا لأننى مريضة ربو ولدى مشكلة فى التنفس، فبالفعل كنت فى خطر كبير، ولأنى أصدق أن الدعوات تغير القدر فكثرة الدعاء من المحبين غيرت القدر".

وتابعت يسرا: "أخذت جرعات كورتيزون كبيرة وهذا أدى لزيادة وزنى، وقد اتضح ذلك فى الحلقات الأولى على الأخص على وجهى الذى شك البعض أننى قمت بعمليات تجميل، وأنا لا أقوم بعمل فيلر ولكن أعمل البوتكس منذ زمن، وفى العموم كورونا تأتى لكل شخص بشكل مختلف، وأصبت بها فى حلقتى مع أبلة فاهيتا، فعندما انتهت الحلقة وتوجهت لركوب سيارتى شعرت بالتعب وقلت لهم إننى أصبت بكورونا".

وأضافت يسرا: "وأصيبت إيناس الدغيدى فى نفس اليوم وأُغشى عليها فى دورة المياه واكتشفت إصابتها، كما أصيب خالد زوجى فى نفس اليوم أيضا، ونيللى بعدى بيومين، وكذلك المنتج جمال العدل، وتواصل معى المنتج جمال ليعرف ماذا سنفعل فى الموسم الرمضانى وحينها قلت له سيبها لله لو خفينا هندخل لو مخفيناش مش هندخل".

وشاركت النجمة يسرا فى مسلسل "حرب أهلية" بطولة باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدى الشامى، محمود حجازى، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل .