شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة سمير غانم لـ دلال عبد العزيز بآخر مقابلة تليفزيونية له: هعوضك على تعبك معايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحيل سمير غانم خلّف حزنا كبيرا بين كافة الأوساط ممن تعلقوا بفنه وأدواره التى طالما أبدع فيها وظلت عالقة في اذهان الملايين ممن ضحكوا على أهم الأدوار الذى قدمها سمير غانم بمسيرته الفنية الحافلة، حيث حفر اسمه بأحرف من ذهب ضمن أهم ملوك الكوميديا على مر تاريخ الفن، سواء على خشبة المسرح أو في السينما والدراما.



سمير غانم

وفى آخر حوار تليفزيوني للفنان الراحل سمير غانم مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج "السيرة" كشف عن أكثر الشخصيات المقربة لقلبه والذى شدد على أهميتهم الكبيرة بالنسبة له، ووصفهم بأنهم أسعدوه، قائلا: "جورج سيدهم، الضيف أحمد، غسان مطر، اكتب جنبهم في سيرتي أسعدوني في الفترة اللى عاشوا فيها معايا، وفى شخصيات تانية كانت بتسعدني وأنا بقعد معاها زي شعبان عبد الرحيم وطلعت زكريا".



الفنان سمير غانم

ثم تطرق سمير غانم في نهاية تلك الفقرة للحديث حول زوجته دلال عبد العزيز واصفاً إياها بأنها هى اللى شايلة الشيلة، قائلاً: "أهدى ليها سيرتى، وبقولها ميرسى يا دوللي، وأنا هعوضك عن التعب اللى تعبتيه معايا".

وتوفى اليوم الفنان الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.