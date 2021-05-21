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شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة سمير غانم لـ دلال عبد العزيز بآخر مقابلة تليفزيونية له: هعوضك على تعبك معايا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رحيل سمير غانم خلّف حزنا كبيرا بين كافة الأوساط ممن تعلقوا بفنه وأدواره التى طالما أبدع فيها وظلت عالقة في اذهان الملايين ممن ضحكوا على أهم الأدوار الذى قدمها سمير غانم بمسيرته الفنية الحافلة، حيث حفر اسمه بأحرف من ذهب ضمن أهم ملوك الكوميديا على مر تاريخ الفن، سواء على خشبة المسرح أو في السينما والدراما.
سمير غانم
وفى آخر حوار تليفزيوني للفنان الراحل سمير غانم مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج "السيرة" كشف عن أكثر الشخصيات المقربة لقلبه والذى شدد على أهميتهم الكبيرة بالنسبة له، ووصفهم بأنهم أسعدوه، قائلا: "جورج سيدهم، الضيف أحمد، غسان مطر، اكتب جنبهم في سيرتي أسعدوني في الفترة اللى عاشوا فيها معايا، وفى شخصيات تانية كانت بتسعدني وأنا بقعد معاها زي شعبان عبد الرحيم وطلعت زكريا".
الفنان سمير غانم
ثم تطرق سمير غانم في نهاية تلك الفقرة للحديث حول زوجته دلال عبد العزيز واصفاً إياها بأنها هى اللى شايلة الشيلة، قائلاً: "أهدى ليها سيرتى، وبقولها ميرسى يا دوللي، وأنا هعوضك عن التعب اللى تعبتيه معايا".
وتوفى اليوم الفنان الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.
انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "اهلا يا دكتور"، وفى فترة الثمانينات لمع نجم سمير غانم في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات ليقدم فوازير المطربون والمضحكون.