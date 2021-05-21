شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتطوع فى الهلال الأحمر لمساندة الشعب الفلسطينى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم تامر حسنى، عن مساندته للشعب الفلسطينى فى أزمته الحالية من الاعتداء قوات الاحتلال، وذلك من خلال التطوع فى الهلال الأحمر للمرة الثانية، وعبر تامر عن مدى الشرف الذى يشعر به من خلال هذا التطوع، كما قدم الشكر لكل من ساعده فى هذا التطوع والمساندة.

ونشر "تامر"، عبر حسابه على إنستجرام، مجموعة من الصور أثناء مشاركته لشباب الهلال الأحمر، معلقاً عليها بقوله: "كل الشرف إن أكون واحد من شباب مصر المتطوعين والمتبرعين والداعمين للشعب الفلسطينى الباسل مع الهلال الأحمر المصرى للمرة الثانية، ومن كل قلبى بشكر كل الشباب المصرى العظيم اللى شوفته النهارده جاى يساعد بقلبه وروحه ومجهوده بكل طاقة وكل حب لأهالينا فى فلسطين، اللهم احفظ فلسطين وشعب فلسطين".



تامر حسن وسط المتبرعين

فى سياق متصل، وبرعاية مصرية، جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" فى قطاع غزة؛ اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة، الموافق 21 مايو "بتوقيت فلسطين".

وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التى من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.