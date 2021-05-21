شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تستعد لتصوير مسلسل "حلم" لحسنى صالح بعد اعتذارها عن فيلم "المحكمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت النجمة صابرين عن المشاركة في بطولة فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين، وذلك تضارب مواعيد التصوير خلال شهر رمضان، حيث تم استئناف الفيلم خلال الشهر الكريم في ظل ارتباطها بتصوير مسلسلها الذى عرض في شهررمضان هذا العام، ولذلك اضطرت إلى الاعتذار.

وتستعد صابرين لبدء تصوير دورها في مسلسل "حلم" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، مع المخرج حسنى صالح، حيث تصور أول مشاهدها في العمل بعد 10 أيام، بعدما انطلق التصوير هذا الأسبوع في منطقة خان الخليلى التي تدور فيها معظم الأحداث.

فيلم "المحكمة" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويشارك في بطولته غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى حول عدد من القضايا الهامة في المجتمع.



صابرين

مسلسل "حلم " يعتمد على البطولة الجماعية لعدة نجوم مثل محمد رياض، ونضال الشافعي، صابرين، ووفاء عامر، وكمال أبو ريا، وأنوشكا، ومدحت تيخة، وياسمين جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران، هايدى رفعت وهايدى كابو وريهام فتحى ومروج وورد شام وغيرهم من الفنانين الشباب.