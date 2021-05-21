شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة ناعيا سمير غانم: ترك لنا إرثا فنيا عظيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة الفنان الكبير سمير غانم الذى توفى اليوم، تاركا إرثا فنيا عظيما فى السينما والمسرح والتليفزيون.

وأكدت إدارة المهرجان أن الوسط الفنى فى مصر والوطن العربى فقد أحد صناع البهجة وأيقونة من أيقونات الكوميديا، حيث قدم عبر مسيرته الفنية الطويلة أعمالا رسمت الابتسامة على وجوه الملايين بأسلوبه المميز وأدائه التلقائى الجميل.

الفنان سمير غانم من مواليد عام 1937 وتخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثى أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة ، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وعقب وفاة الضيف أحمد قدم سمير غانم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات ، وفى ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه فى سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة أعوام، هذا بالإضافة إلى عدد كبير جدا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.