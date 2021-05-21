شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض: قلقت من تقديم دور تمارا فى حرب أهلية لأنه شر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة جميلة عوض، أثناء استضافة أبطال مسلسل "حرب أهلية" ببرنامج "معكم" التى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة cbc: "عندما عرض علىّ دور تمارا ووجدت أنه دور شرير اتخضيت، فخفت ألا يستطيع الجمهور الفصل بين التمثيل والحقيقة، لأننى شخصية بالرغم من أننى داخل المجال إلا أننى لا أستطيع الفصل وأشعر أن من يقدم دور شرير هو شرير فى الحقيقة، وبالمناسبة كان والدى قلقا بشأن هذا الدور وقال لى (لا أنام)".

وقالت الفنانة أروى جودة: "عندما تشارك فنانين يحبون العمل بصدق تلقائيًا يدفعونك للأمام وهذا ما حدث مع النجمة يسرا التى بالرغم من كوننا أصدقاء إلا أنها المرة الأولى التى نعمل فيها سويا، وكذلك المؤلف أحمد عادل الذى كتب سيناريو رائع وأيضا المخرج سامح عبد العزيز الذى كان دائم الدعم بالإضافة لطاقة الفنان باسل الخياط.

وأكدت الفنانة مايان السيد أنها أحبت دور "نور" الذى قدمته فى المسلسل وكانت هناك كمياء تجمعها مع النجمة يسرا لدرجة أنها كانت تبكى عندما تبكى يسرا فى مشاهدها، وبالرغم من مشاركتها فى أكثر من عمل فى دراما رمضان هذا العام إلا أن دور نور فى حرب أهلية كان الأكثر اهتماما من الجمهور، وأعادت ذلك بسبب مساحته وبه تمثيل ودراما أكثر لذلك كان عليه اسبوت أكبر.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.