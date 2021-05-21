شكرا لقرائتكم خبر عن إعجاب زمردة بيوسف وهبى فتح لها أبواب الفن .. اعرف سر الأوتوجراف والنصيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيراً ما ترى الفتيات صورة فتى الأحلام فى أحد نجوم الفن المشهورين، والذين ترى فيهم الوسامة أو الفروسية والقوة والبطولة.

وكثير من نجمات الفن قبل أن يصلن لأبواب الشهرة والنجومية كن يتطلعن إلى أحد النجوم من جانات السينما وأبطالها ويرين فيه صورة فتى الأحلام قبل أن يصبح هذا النجم زميل لها فى نفس المهنة حين تصل إلى أبواب المجد والشهرة.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1955 سألت المجلة عدد من نجمات الفن عن فتى أحلامهن قبل الشهرة والنجومية، وكان من بين هؤلاء النجمات الفنانة زمردة التى كشفت عن قصة إعجابها بالفنان الكبير يوسف وهبى وكيف كان لهذا الإعجاب دورًا كبيرًا فى بداية طريقها الفنى.

وقالت زمردة التى اشتهرت فيما بعد بأدوار الفتاة الارستقراطية الحسناء أوالشريرة أنها كانت منذ صباها من أشد المعجبات بيوسف وهبى وكانت تتمنى أن تكون فى مثل موهبته وشخصيته.

وأكدت زمردة أن هذا الإعجاب دفعها أن تتابع كل ما يقدمه يوسف وهبى، لدرجة أنها كانت تسافر على أى بلد تعرف أنه سيقدم عروضه المسرحية بها، وهو ما حببها فى المسرح وجعلها تتمنى أن تكون فنانة وتشاركه بعض أعماله.

وتابعت الفنانة الحسناء :" ذات يوم ذهبت لمقابلة يوسف وهبى فى مسرح الأوبرا، لأطلب منه أن يوقع لى على الأوتوجراف الخاص بى، فكتب لى عبارة يقول فيها :" تمنى أن تصلى إلى أمنياتك من أقرب طريق"

وأوضحت زمردة أنها حين قرأت هذه الكلمة التى كتبها لها يوسف وهبى فكرت فى معناها قليلاً ، ورأت أن تنفذ النصيحة على الفور فبادرت وطلبت من الفنان الكبير ان يسند لها أى دور فى إحدى رواياته، وسألها يوسف وهبى إن كانت مثلت من قبل، وأجابت بالنفى ، فقال لها :" وعاوزة تمثلى بالسهولة دى"

وقالت زمردة أنها ردت على يوسف وهبى قائلة :" مش حضرتك نصحتنى أصل لأمنياتى من أقرب الطرق، فرد ضاحكاً : يعنى بتجربى فيا"

وكان يوسف وهبى وقتها يستعد لتصوير فيلم (الأفوكاتو مديحة) عام 1950، ومنحها فرصة للمشاركة فى الفيلم فى دور هام وهو دور الفتاة الارستقراطية الجميلة طيبة القلب التى تحب الفلاح الفقير محمد أفندى، وبعدها شاركت زمردة فى عدة أفلام منها: (جزيرة الأحلام، اديني عقلك، فاعل خير، عصافير الجنة)، وحصرها المخرجون بعد ذلك فى أدوار الفتاة الارستقراطية الشريرة. ثم تزوجت زمردة من خارج الوسط الفنى وأنجبت وبعدها ابتعدت عن الفن والأضواء.