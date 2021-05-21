شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: مشاركتى بموكب المومياوات من أعظم لحظات حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة يسرا أثناء استضافتها فى برنامج معكم، والذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، أن مشاركتها فى موكب المومياوات من أعظم اللحظات فى حياتها كمصرية، وقالت: "كنت أذهب يوميا لعمل بروفة قبل الحفل وذلك لمدة ستة أشهر، وبالفعل ظهر بشكل عالمى وجاء لنا العديد من التعليقات العالمية، وكان هناك تعليق أنه لا يوجد ملكة فرعونية شقراء ولكن الحقيقة أن هناك ملكات شقراء وقد رأيتهم فى المتحف وهناك من شعرهم أحمر أيضا".

وعن مشاركة زوجها خالد سليم فى مسلسل "حرب أهلية" قالت: "خالد لا يحب الظهور ولكنى ضحكت عليه، ففى أحد الأيام عندما كنا نتناول وجبة الغذاء طلبت منه أن يشاركنى فى مشهد واحد فى المسلسل وأننى فى حاجة شديدة لظهوره معى وسيكون من غير كلام، ووافق موافقة مبدئية ثم بدأت إسراء البروديوسر بإقناعه بالدور وأن الوقت لا يسمح بجلب أحد الفنانين، لأن الجميع منشغل فى أعماله، وفى النهاية قدم خمس مشاهد فى المسلسل ولم أتصور لحظة أنه سيوافق، والميزة أن الشخصية كانت قريبة منه جدا ولكن مستحيل يقرر القيام بتلك التجربة".

وشاركت النجمة يسرا فى مسلسل "حرب أهلية" بطولة باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدى الشامى، محمود حجازى، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل .