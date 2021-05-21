مي سليم أنيقة وأحمد فهمي في تنزانيا.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وسط الطبيعة في تنزانيا.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بقفطان مغربي أنيق.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

فيدرا

نشرت الفنانة فيدرا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وليد منصور

نشر المنتج وليد منصور، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بالفنان أمير كرارة، والفنان أحمد صلاح حسني، والفنان إسلام جمال.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة عفوية.

مريم أمين

نشرت الإعلامية مريم أمين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

مجدي الهواري

نشر المخرج مجدي الهواري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة له بصحبة كلب.

عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة باللوك الذي ظهر به في "ملوك الجدعنة".