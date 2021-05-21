السفارة الأمريكية ناعية سمير غانم: "نشارك الشعب المصري في حداده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت السفارة الأمريكية بالقاهرة على نعي الفنان الكبير سمير غانم من خلال الحساب الرسمي لها عبر "تويتر".

وغرد حساب السفارة: "نشارك الشعب المصري في حداده على فقدان الأسطورة سمير غانم، ستظل سيرته حية في قلوب كل من لمسهم بروح الدعابة".

ورحل الفنان سمير غانم اليوم الخميس عن عمر ناهز 84 عاما، بعد تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية.

سمير غانم من مواليد 1937، ويعتبر من أشهر نجوم الكوميديا في تاريخ الفن العربي، ومن أبرز أعماله في المسرح "أخويا هايص وأنا لايص"، "جحا يحكم المدينة"، "المتزوجون"، "موسيقى في الحي الشعبي"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

بينما قدم للسينما عددا من الأعمال أبرزها "خلي بالك من زوزو"، "الرجل الذي عطس"، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "البنات عايزة إيه".

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