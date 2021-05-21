إيرادات الأربعاء.. "أحمد نوتردام" الأول و"ديدو" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي أربعة أفلام، من بينها ثلاثة تم طرحها في موسم عيد الفطر المنقضي، أما الرابع فتم طرحه قبل عدة أشهر، وهي: "أحمد نوتردام"، "ديدو"، "ثانية واحدة" و"وقفة رجالة"، وحققت الأفلام الأربعة مجتمعة أمس الأربعاء 19 مايو 800 ألف و615 جنيهًا، موزعة على النحو التالي..

أحمد نوتردام

حصل على المركز الأول فيلم "أحمد نوتردام"، بعد تحقيقه أمس الأربعاء 410 آلاف و205 جنيهات.

"أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

ديدو

في المركز الثاني يأتي فيلم "ديدو" محققًا 293 ألفًا و302 جنيه.

فيلم "ديدو" تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

ثانية واحدة

واحتل المركز الثالث فيلم "ثانية واحدة"، والذي حقق 94 ألفًا و428 جنيهًا.

"ثانية واحدة" تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، مصطفى خاطر، سوسن بدر وفتحي عبدالوهاب، محمود حميدة.

وقفة رجالة

وجاء في الترتيب الرابع والأخير فيلم "وقفة رجالة"، محققًا 2680 جنيهًا.

"وقفة رجالة" تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي، شارك في بطولة الفيلم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب وشريف دسوقي.