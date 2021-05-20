جورج سيدهم يتحدث عن الفراق بأخر فيلم جمعه وسمير غانم بالضيف أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

برحيل الفنان سمير غانم تُغلق صفحة واحدة من أشهر الفرق الفنية، التي حققت نجاحًا كبيرًا، وصنعت قاعدة جماهيرية، لم تنافسها فيها أي فرقة فنية أخرى، هي فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي تكونت من الفنانين: جورج سيدهم، الضيف أحمد وسمير غانم.

سبق الفنان الضيف أحمد صديقيه جورج وسمير، ورحل عن عالمنا قبل أكثر من 50 عامًا، قبل تصوير المشاهد الأخيرة في فيلمهم "لسنا ملائكة" الذي عُرض عام 1970، والذي يضم مشهد ودّع فيه جورج زميله الضيف وتحدث خلاله عن الفراق والموت، وكان على النحو التالي:

طفلة تتحدث لجورج سيدهم: انتوا ماشيين يا أونكل

جورج: أيوة يا حبيبتي

الطفلة: مش هترجعوا تاني

جورج: لا دي أخر مرة

الطفلة: ليه

جورج: أصل عندنا شغل في حتة بعيدة أوي

الطفلة: طب تعالوا تاني بعد ما تخلصوا شغل

جورج: هتكون فاتت سنين وسنين ومش هيبقى فاضل من كل واحد فينا غير اسمه

الطفلة: فين أونكل رمضان عايزة اشوفه

جورج: رمضان اجازته خلصت وسبقنا على الشغل

الطفلة: يا خسارة كان نفسي أسلم عليه

جورج: واحنا كمان بس ملحقناش

"لسنا ملائكة" سيناريو وحوار فاروق صبري، إخراج محمود فريد، بطولة ثلاثي أضواء المسرح، حسن مصطفى، عباس فارس، علية عبدالمنعم، سمير صيري، شاهيناز طه، أشرف عبدالغفور.

سمير غانم أحد أكبر نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، ولد عام 1973، كوّن مع الفنان الضيف أحمد والفنان جورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وحققوا نجاحًا كبيرًا، في الأفلام والأعمال المسرحية والتليفزيونية التي شاركوا فيها، وله رصيدا ضخما من الأعمال التي نجح من خلالها في رسم الابتسامة والضحكة على وجوه محبيه، لتفقد الكوميديا اليوم برحيله واحدًا من أمهر فرسانها.

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