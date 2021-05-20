فيديو| سمير غانم يروي قصة زواجه من دلال عبدالعزيز: "دي أسطورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدث الفنان سمير غانم عن تفاصيل زواجه بالفنانة دلال عبدالعزيز، في لقاء سابق له ببرنامج "السيرة"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

وقال "غانم"، إن الفنانة دلال عبدالعزيز هي زوجته الثالثة، مؤكدًا أنها كانت سببًا في نجاح هذا الزواج: "دلال دي أسطورة.. اللي نجح جوازنا لحد دلوقتي إني مكنتش عايز أتجوز، دلال اللي نجحت الجواز.. هي ست مش سهلة وبتعرف تخطط مظبوط.. كانت بتحبني بس كنا أصحاب مش متجوزين فضلت كده كتير".

وأضاف: "لحد ما أخويا مات وقفت جنبي بجد واكتشفت إنها ست لا يمكن الاستغناء عنها، فروحنا متجوزين فعلى طول جات دنيا ثم إيمي.. دلال ست ذكية وشخصيتها قوية".

وتابع: "كانت بنت ريفية جاية من الزقازيق وبنت ناس ومتواضعة وقمر.. وأنا حذرتها وقولتلها يا دلال أنا أكبر منك بـ 20 سنة قالتلي ميهمكش.. فطلع كلامها مظبوط.. واكتشفت مع الوقت إن ربنا بيحبني لأني اتجوزت دلال، هي فعلا من الستات القوية لدرجة إني بقيت أسلمها كل المشاكل وهي تحلها.

وروى "غانم"، تفاصيل أحد المواقف التي جمعتهما خلال تصوير فيلم "يارب ولد": "كنا بنعمل فيلم يارب ولد علموا فيها مقلب إني أعرف واحدة وبقت هتتجنن عايزة تعرف مين طول الفيلم تقولي هي مين أقولها إحنا في فيلم".

ورحل الفنان سمير غانم اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، على أن تُشيع الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير.

سمير غانم من مواليد ١٩٣٧، يعتبر من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، كون مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي حققت نجاحا كبيرا، وبعد وفاة الضيف أحمد استمر "جورج" و"غانم" في تقديم أعمال مسرحية سويا.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".

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