فيديو| "الخليج 365" أمام المستشفى الذي يتواجد فيه جثمان سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد الشيخ:

حالة من الحزن تسيطر على محبي الفنان الكبير سمير غانم، الذي غادر عالمنا مساء اليوم الخميس 20 مايو، بعد صراع قصير مع المرض.

وتواجد "الخليج 365" أمام المستشفى الذي يتواجد فيه جثمان الفنان الراحل، في منطقة المهندسين والمقرر خروجه غدًا الجمعة، لأداء صلاة الجنازة عليه في مسجد المشير، قبل دفنه في مقابر أسرته بالوفاء والأمل في مدينة نصر.

وحرص على الحضور إلى المستشفى فور سماع الخبر لمواساة أفراد أسرته، عدد من الفنانين، بينهم الفنان هشام جمال، الفنان هشام ماجد، والفنانة شيماء سيف، والفنانة وفاء عامر.

سمير غانم أحد أكبر نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، ولد عام 1973، كوّن مع الفنان الضيف أحمد والفنان جورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وحققوا نجاحًا كبيرًا، في الأفلام والأعمال المسرحية والتليفزيونية التي شاركوا فيها، وله رصيدا ضخما من الأعمال التي نجح من خلالها في رسم الابتسامة والضحكة على وجوه محبيه، لتفقد الكوميديا اليوم برحيله واحدًا من أمهر فرسانها.

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