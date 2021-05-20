أحمد فهمي ناعيًا سمير غانم: "الوحيد القادر على إضحاكك بكلام عادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى الفنان أحمد فهمي، الفنان الكبير الراحل سمير غانم الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض.

وغرد فهمي عدة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "البقاء لله، أعظم كوميديان في التاريخ ومش في تاريخ مصر بس، أعظم كوميديان في العالم، أي كوميديان ايًا كان حجمه يعجز انه يعمل اللي كان بيعمله سمير غانم لأنه مستحيل، سمير غانم لن يتكرر الله يرحمك يا استاذ".

وتابع: "جرب كدا تقول أي إفيه قاله سمير غانم مش هيضحك جرب تقول (يكنش الاوتوبيس النهري، طلع طسها ونزل تاني) هو بس اللي ينفع يضحك بأي كلام وبأي طريقة، عكس أي كوميديان تاني لو قلت افيهاته هتضحك الناس، الوحيد القادر على اضحاكك بكلام عادي، لو قرا الجورنال قادر انه يضحكك".

وأضاف: "هشام ماجد وهو بيعرفني على شيكو واحنا في الجامعة قالي، شيكو معانا إعدادي هندسة وممثله المفضل سمير غانم، عشان يقرب المسافات لأنه كان ممثلي المفضل أنا وهشام برضه".

وغرد: "لحد ورقة شفرة كان Screen saver موبايلتنا احنا التلاتة صورة سمير غانم وكان حلم حياتنا انه يظهر معانا فى آخر مشهد لأول فيلم لينا، وكان لينا الشرف انه جالنا، الله يرحمك يا أستاذ".

سمير غانم من مواليد ١٩٣٧، يعتبر من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، كون مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي حققت نجاحا كبيرا، وبعد وفاة الضيف أحمد استمر "جورج" و"غانم" في تقديم أعمال مسرحية سويا.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة."

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