علاقته بلدغة "إيمي" واكتشف مديحة كامل وتزوج 3 مرات.. حكايات الفنان الكبير سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

غيب الموت اليوم الخميس الفنان الكبير والكوميديان الشهير سمير غانم، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ84 عامًا، ويُعد غانم أحد أهم كبار الفنانين إذ يبلغ رصيده الفني نحو 160 فيلمًا، و50 عملاً مسرحيًا، و80 عملاً في التليفزيون والإذاعة، بالإضافة إلى الفوازير تحت اسم شخصيتي (سمورة) و(فطوطة).

سمير غانم تحدث عن العديد من الأمور التي تتعلق بحياته الشخصية والفنية خلال آخر لقاء أجراه في ديسمبر الماضي مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة".

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية أبرز تصريحات سمير غانم في "السيرة":

- أنا من أسرة بسيطة مثل أي عائلة مصرية، ووالدتي من مصر وأساسها من شبرا، ووالدي من الصعيد.

- سوسن شقيقتي تشبه والدتي في كل شيء، ولكن لا يوجد شخص يجيد الطبخ مثل والدتي، خاصة الكنافة.

- قال إنه يشبه والده بشكل كبير، وكان يتواجد معه دائمًا في جنينة قسم الشرطة.

- مديحة كامل، الفنانة الوحيدة التي وقف أمامها وعاكسها، وقال: "قلت لها إنتي زي القمر، وردت: ميرسي الله يخليك"، مضيفاً أنه اكتشف موهبتها أيام الجامعة، وعرفها بالأستاذ محمد سالم.

- حبه الأول كان في عمر 15 عاما من بنت الجيران، ولكنها كانت تتجاهله دائمًا، وأوضح أنه إنسان خجول جدًا.

- "كنت دايمًا بروح الكلية، عشان أشوف الفنانة زبيدة ثروت، واصفًا إياها بـ(لهطة القشطة)".

- قال إن دمعته قريبة، وممكن يدمع من خبر أو مشهد في مسلسل أو فيلم، وأن الصدمة القوية في حياته كانت بوفاة والدته، وبعدها شقيقه الأصغر حسام.

- روى أنه حينما كان طالبًا في كلية الشرطة تم حبسه كثيرًا، وقدم فيلمًا واحدًا فقط في السينما، وجسد فيه دور ضابط شرطة، مضيفا: "حينما سقطت في الكلية حالتي النفسية ساءت ومرجعتش البيت ورحت اتمشى على الكورنيش، وأمي وأبويا فضلوا يدوروا عليا، وأما رجعت محدش اتكلم معايا بسبب حالتي".

- أكد أنه انتقل من كلية الشرطة إلى كلية الزراعة بسبب رسوبه المتكرر ورفده من الكلية، موضحًا أن كلية الزراعة، كانت من كليات نجوم الفن وكان بها جميع ألوان الفن، منهم عادل إمام ومحمود عبد العزيز وغيرهم من النجوم، مضيفا: "كنت بعيد السنة عشان أفضل في الكلية ومخرجش منها، والدكتور كان يقولي تعالى أحضر الامتحان وهنجحك".

- قال إنه مر بفترة صعبة في بداية مسيرته الفنية : "في يوم كنت قاعد متضايق، وأمي وقتها كانت عيانة بس شافتني وأخدت بالها فقالت لي مالك، قولتلها نفسي اشتغل كده زي نور الشريف، كان وقتها متوهج وبيجيله شغل دايما، قالتلي أنا داعيالك وهتشوف، والله العظيم تاني يوم جالي اوردرات فيلمين ورا بعض".

- وكشف غانم عن أسوأ موقف تعرض له قائلًا إنه عندما كان يعمل في فيلم ما، وتعرض للنصب خلاله، ورفع قضية ولكنه لم يكسبها.

- وقال إنه تزوج 3 مرات، فزوجته الأولى كانت امرأة صومالية تعرف عليها في إحدى الحفلات، ولم تستمر الزيجة سوى شهرين أو 3 تقريبا، قائلا: "بنت حلال وست ظريفة وحبوبة وعيالها اتجوزوا دلوقتي ما شاء الله.. اتعرفنا على بعض في الحفلات وهي كانت مع الجمهور.. كانت مجنونة بحاجة اسمها سمير غانم".

- أما الزواج الثاني تم بشكل مفاجئ وبطريقة كوميدية، ففي إحدى السهرات تحدته إحدى الصديقات بأن يتزوجا، فقاما بالأمر على الفور، قائلا: "كنت سهران عند ناس فجأة روّحت لقيت نفسي متجوز.. كانت مسألة تحدي، واحدة تحدتها وقالت لها طب لو هو بيحبك يتجوزك كبرتها في دماغها وفي دماغي.. كنا أصحاب بس مش لدرجة الجواز.. فراحت مكلمة واحد صاحبها جاب المأذون وإحنا قاعدين كانت الساعة 3 ونص، وفضلنا أسبوع متجوزين.. كان في تفاهم طبعا إنه الجوازة مش هتكمل فده سهّل الأمور.. هي طبعا ست عظيمة ربنا يديها الصحة، ست تجنن بس ما دام مش بمزاجي أنا مكملناش".

- أما الزيجة الثالثة والأخيرة من الفنانة دلال عبدالعزيز، فأكد سمير، أنه لولا مجهودها في إتمام هذا الزواج لما سعى إليه على الإطلاق، قائلا: "دلال دي أسطورة.. اللي نجح جوازنا لحد دلوقتي إني مكنتش عايز أتجوز.. دلال اللي نجحت الجواز.. هي ست مش سهلة وبتعرف تخطط مظبوط.. كانت بتحبني بس كنا أصحاب مش متجوزين فضلت كده كتير لحد ما أخويا مات فوقفت جنبي بجد واكتشفت إنها ست لا يمكن الاستغناء عنها، فروحنا متجوزين فعلى طول جات دنيا ثم إيمي.. دلال ست ذكية وشخصيتها قوية".

- لافتا إلى أنه حذرها من الارتباط به لأنه يكبرها بنحو 20 عاما، لكنها أصرّت على زواجهما، قائلا: "كانت بنت ريفية جاية من الزقازيق وبنت ناس ومتواضعة وقمر.. وأنا حذرتها وقولتلها يا دلال أنا أكبر منك بـ 20 سنة قالتلي ميهمكش.. فطلع كلامها مظبوط.. واكتشفت مع الوقت إن ربنا بيحبني لأني اتجوزت دلال، هي فعلا من الستات القوية لدرجة إني بقيت أسلمها كل المشاكل وهي تحلها.

- وكشف سمير غانم إنه لم يكن "حما" صعبا على الإطلاق، قائلا: "حسن الرداد ورامي رضوان ولاد مؤدبين وطبعا قبل ما نوافق عليهم سألنا وقعدنا كتير مع بعض، وخليت دلال عبدالعزيز هي التي تدير أمور الجوازتين لأن لديها حكمة أكبر وخبرة، مخدناش وقت في الرد على رامي رضوان، لكن خدنا وقت في الرد على حسن الرداد بسبب إيمي لإنها كانت مترددة، تروح وتيجي وبعدين تسمع كلام في البرامج عن شائعة زواجهما قبل الزواج لحد لما بقى الزواج حقيقة.. قلت لحسن الرداد أنا مش هوصيك على إيمي، فرد عليا قالي دي في عينيا، قلت هي دي وصيتي، أما رامي رضوان ملحقتش أوصيه.

- قال سمير غانم عن عدم إنجابه لأولاد، إن هذا الأمر بيد الله، مؤكدا أن "خلفة البنات" نعمة من الله.

- وتحدث عن "لدغة" ابنته إيمي مؤكدًا أن الطبيب كان يريد أن يمحيها ولكنه منعه عن القيام بذلك: "قولتله أوعى دي الست لما يكون عندها لدغة وتوصل 100 سنة بتبقى صغيرة وعندها جاذبية".

- قال إنه رفض دورا رشحه له الفنان عادل إمام وذلك بسبب صغر مساحته، كما أنه لم يحز على إعجابه، مؤكدًا أن موقفه مع عادل إمام تغير بعد مرور 20 عاما، عندما وافق على الظهور معه كضيف شرف في مسلسله التليفزيوني "فلانتينو"، الذي عرض في شهر رمضان 2020، وذلك "بسبب اختلاف شخصيته طول تلك السنين".

الفنان سمير غانم من مواليد ١٩٣٧، يعتبر من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، كون مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي حققت نجاحا كبيرا، وبعد وفاة الضيف أحمد استمر "جورج" و"غانم" في تقديم أعمال مسرحية سويا.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".

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