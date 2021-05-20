منة شلبي وحنان ترك وهنيدي ينعون سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة منة شلبي، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، الفنان سمير غانم، ووصفت يوم رحيله بالحزين.

وكتبت منة "يوم حزين جدا على كل المستويات انكل سمير العظيم والأستاذ والأسطورة الإنسانية والفنية التي لم و لن تتكرر.. عاجزة عن الكلام كل نفس ذائقة الموت اللهم ارحمه واغفر له وصبر أهله ومحبيه أسألكم الدعاء والفاتحة.. خالص العزاء للأسرة ولمحبيه".

وكتب الفنان محمد هنيدي عبر "تويتر": "البقاء لله وداعا سمورة.. ربنا يرحمك يا رب".

ونشرت الفنانة حنان ترك صورة للفنان الراحل، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت "البقاء لله.. ربنا يصبر قلبكم"، كما نشرت له عدد كبير من الأدعية.

سمير غانم رحل عن عالمنا مساء اليوم الخميس 20 مايو، بعد صراع قصير مع المرض، وهو من مواليد 1937، ويعتبر من أشهر نجوم الكوميديا في تاريخ الفن العربي، ومن أبرز أعماله في المسرح "أخويا هايص وأنا لايص"، "جحا يحكم المدينة"، "المتزوجون"، "موسيقى في الحي الشعبي"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

بينما قدم للسينما عددا من الأعمال أبرزها "خلي بالك من زوزو"، "الرجل الذي عطس"، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "البنات عايزة إيه".

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