شيماء سيف وهشام جمال يصلان المستشفى لمواساة أسرة سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد المستشفى الذي يتواجد فيه جثمان الفنان الراحل سمير غانم، توافد عدد من الفنانين لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومواساة أسرته، استعدادا لتشييع الجنازة غدا الجمعة، والصلاة عليه في مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وكان من بين الحضور: الفنان هشام ماجد، الفنان هشام جمال، الفنانة شيماء سيف.

سمير غانم رحل عن عالمنا مساء اليوم الخميس 20 مايو، بعد صراع قصير مع المرض، وهو من مواليد 1937، ويعتبر من أشهر نجوم الكوميديا في تاريخ الفن العربي، ومن أبرز أعماله في المسرح "أخويا هايص وأنا لايص"، "جحا يحكم المدينة"، "المتزوجون"، "موسيقى في الحي الشعبي"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

بينما قدم للسينما عددا من الأعمال أبرزها "خلي بالك من زوزو"، "الرجل الذي عطس"، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "البنات عايزة إيه".

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