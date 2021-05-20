إليسا والجسمي وهيفاء ولطيفة.. هكذا نعى النجوم العرب سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى عدد من النجوم العرب، الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 84 عاما.

الجسمي

وعبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، كتب الفنان الإماراتي حسين الجسمي: "وداعا صانع البهجة سمير غانم".

إليسا

وغردت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر تويتر: "نجم جديد بيودّعنا بعد مسيرة طويلة من الأحلام اللي زرعها وتركها للمكتبة العربية بكاملها، سمير غانم، الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة، الحياة ظالمة وسرقتك من دون ما نقدر نودّعك متل ما بتستحق".

لطيفة

كما كتبت النجمة التونسية لطيفة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "الله يرحمك أخدت معاك الضحكة والبهجة، وستظل دايما مدرسة سيذكرها التاريخ في وجداننا ضحكنا وفرحنا معاك، ربنا يرحمك، إنا لله وإنا إليه راجعون".

أمل عرفة

بينما كتبت الفنانة السورية أمل عرفة عبر تويتر: "البقاء لله سمير غانم في ذمة الله، عزائي لعائلته ومحبيه في مصر والوطن العربي وأنا واحدة منهم".

نوال الزغبي

وكتبت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها بتويتر: "اليوم فقدنا فنان كبير، زرع الضحكة والبهجة بقلوبنا، الله يرحمك".

كندة علوش

كما كتبت الفنانة السورية كندة علوش عبر تويتر: "وداعا حبيب الملايين الأسطورة صانع البهجة، وداعا للنجم الذي لا يشبه أي نجم، الكبير الذي أضحك الملايين وأمتعهم على مدى 60 عاما، ستبقى صورتك وإفيهاتك ومسرحياتك وفوازيرك محفورة في وجداننا وستخلد مع أيقونات الفن، عزائي لدينا وإيمي وحسن ورامي".

نيشان

وعبر حسابه بموقع تويتر، كتب الإعلامي اللبناني نيشان: "سمير غانم في ذمة الله، اسمه سيبقى دامغا كالذهب في الذاكرة، البقاء لله".

هند صبري

وكتبت الفنانة التونسية هند صبري عبر تويتر: "تشعر دائما أنه فرد من العائلة وهو من أكثر من كانوا يضحكوننا ويخرجونا من أي حالة نفسية بمجرد مشاهدة أي مشهد له، رحم الله النجم سمير غانم".

هيفاء وهبي

ونشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة للنجم الراحل عبر تويتر، وعلقت: "فلترقد في سلام يا أسطورة، البقاء لله، رح نشتقلك كتير كتير".

سامر إسماعيل

ونشر الفنان السوري سامر إسماعيل، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة للفنان الراحل وعلق: "رحمة الله عليه، الفنان سمير غانم في ذمة الله".

من المقرر تشييع جثمان الفنان سمير غانم غدا من مسجد المشير بالتجمع الخامس، بعد الصلاة الجمعة، على أن يتم دفنه في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

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