أول تعليق من شريهان على وفاة سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة شريهان، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، الفنان الكبير سمير غانم، الذي غادر عالمنا مساء اليوم الخميس 20 مايو، بعد صراع قصير مع المرض.

وكتبت شريهان ("إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.. فلتصبر ولتحتسب). تغمد الله الحبيب الغالي سمير غانم بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأسرته الكريمة الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

الفنان الكبير من مواليد 1937، ويعتبر من أشهر نجوم الكوميديا في تاريخ الفن العربي، ومن أبرز أعماله في المسرح "أخويا هايص وأنا لايص"، "جحا يحكم المدينة"، "المتزوجون"، "موسيقى في الحي الشعبي"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

بينما قدم للسينما عددا من الأعمال أبرزها "خلي بالك من زوزو"، "الرجل الذي عطس"، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "البنات عايزة إيه".

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