ملياردير ياباني يدفع 40 مليون دولار ثمن تذكرة الذهاب إلى محطة الفضاء الدولية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 10:23 مساءً - دفع الملياردير الياباني، الذي اشترى سابقاً رحلة تدور حول القمر لعام 2023 على متن المركبة الفضائية SpaceX ، ثمن رحلة منفصلة إلى محطة الفضاء الدولية في شهر ديسمبر القادم.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

تصدر يوساكو مايزاوا، 45 عاماً، وهوأحد أبرز أقطاب عالم الموضة عبر الإنترنت ، عناوين الصحف في عام2019 عندما أطلق بحثاً عن رفيقة لمرافقته أثناء المهمة على سطح القمر، لكن الطلب لم يتم تلبيته ويتطلع الآن إلى إحضار ثمانية أصدقاء بدلاً من ذلك.

قبل أن يسافر مايزاوا حول القمر ، سيتوجه إلى مختبر ناسا المداري لمدة 12 يوماً مع منتج سينمائي لمشاركة تجربته مع العالم على YouTube.

ومن المقرر أن ينطلق كلاهما على متن مركبة سويوز روسية من بايكونور كوزمودروم في كازاخستان في 8 ديسمبر ، وهي رحلة تم تنظيمها من خلال Space Adventures.

لم يتم الكشف عن تكلفة الرحلة بعد ، لكن سواح الفضاء السابقين دفعوا ما بين 20 مليون دولار و 40 مليون دولار لبعثاتهم إلى محطة الفضاء الدولية.

سيتم قيادة المهمة من قبل رائد الفضاء ألكسندر ميسوركين ، الذي سيحمل مايزاوا وطاقمه إلى السفينة.

ومن المقرر أن يبدأ مايزاوا تدريب رواد الفضاء الشهر المقبل في مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء في ستار سيتي ، روسيا.

وقال مايزاوا في بيان نشرته Space Adventures: أشعر بفضول شديد، ترى كيف تبدو الحياة في الفضاء ؟ لذلك ، أخطط لمعرفة ذلك بمفردي ومشاركة تجربتي مع العالم على قناتي على YouTube.

تتعاون Space Adventures مع Roscosmos منذ أول رحلة سياحية فضائية في العالم في عام 2001.

في المجموع ، زار سبعة أفراد ممولين ذاتياً المحطة الفضائية ويخطط مايزاوا ليكون الثامن والأول من اليابان.

وقال إريك أندرسون ، رئيس مجلس إدارة شركة Space Adventures والرئيس التنفيذي لشركة Space Adventures في نفس البيان: “نحن متحمسون لـمايزاوا سان ، ويشرفنا أن نتيح له هذه الفرصة للسفر إلى الفضاء”. ‘مرحباً بكم في الفضاء ، يوساكو!

على الرغم من أن خطط مايزاوا كانت للحصول على رفقة نسائية لمهمة سبيس إكس إلى القمر ، فقد تلقى أكثر من 300,000 طلب منذ الإعلان عن الفرصة في 2019.

أكد مايزاوا على تويتر أن الهند كان لديها أكبر عدد من الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل لهذه التجربة التي تمتد على فترة ستة أيام ، تليها الولايات المتحدة واليابان ثم فرنسا.

ومن المقرر إجراء مقابلة نهائية وفحص طبي هذا الشهر ، قبل اختيار الأشخاص الثمانية.

كان مايزاوا قد سعى في الأصل إلى استقطاب الفنانين لمرافقته في الرحلة ، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في سبتمبر 2018.

ولكنه قرر توسيع نطاق البحث ليشمل “جمهوراً أكثر تنوعاً” ، شريطة أن يكونوا مستعدين للمشاركة بشكل خلاق وقادرين على دعم أفراد الطاقم الآخرين “الذين يشتركون في تطلعات مماثلة”.

كما اقترح فكرة العثور على “صديقة” لمرافقته في رحلته حول القمر، مع تحول الرحلة إلى برنامج تلفزيوني.

لكنه ألغى عملية البحث في كانون الثاني من العام الماضي على الرغم من تقديم 27,722 نساء طلبات لمرافقته قائلاً أنّ لديه تحفظات حول هذه الفكرة.

وقال في ذلك الوقت: “على الرغم من تصميمي الحقيقي والصادق تجاه البرنامج ، كان هناك جزء مني لا يزال لديه مشاعر مختلطة حول مشاركتي”.