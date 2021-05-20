سمير غانم وعادل إمام.. القصة الكاملة لخلافهما الوحيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جمعت علاقة صداقة قوية بين الزعيم عادل إمام والفنان المصري الراحل سمير غانم، وبدأت هذه العلاقة منذ مرحلة الشباب، وكانت علاقة رائعة.

ومنذ بداية المشوار، حلم كل منهما بالعبور إلى الجمهور، وتحقيق حلم الشهرة، واختارا سويا اللون الكوميدي وأكملا طريقهما في عالم التمثيل.

بالفعل سطع نجم عادل إمام من خلال مسرحية "أنا وهو وهي" والتي جسد خلالها شخصية الأستاذ "دسوقي" وردد وقتها الجمهور عنه الإفية الشهير "بلد بتاعة شهادات صحيح".







وفي الوقت نفسه تألق الراحل سمير غانم وشكل فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" بالتعاون مع جورج سيدهم والضيف أحمد.

ونجح سمير غانم مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح، ولمع على شاشة السينما من خلال العديد من الأفلام الناجحة، وفجأة تراجع هذا النجاح مع رحيل الضيف أحمد عام 1970.

وحاول سمير غانم إقناع الزعيم بالانضمام إلى الفرقة وتعويض غياب "الضيف أحمد" لكنه رفض فكرة أن يكون ضلعا ثالثا في الفرقة، وقال له إنه يحلم بالبطولة المطلقة.

تأثر سمير غانم برفض عادل إمام لكن بمرور الأيام والسنوات زال الخلاف بينهما.

شارك سمير غانم مع الزعيم في 7 أعمال فنية وهي "جواز على الهوا، وأزواج طائشون، وأذكياء لكن أغبياء، وجنس ناعم، ومغامرون حول العالم، والمشاغبون في الجيش، ومسلسل "عوالم خفية".

وفي مايو 2021، أصيب الفنان الكبير سمير غانم بفيروس كورونا المستجد، وعلى إثره فقد القدرة على التنفس، وتم حجزه في غرفة الرعاية المركزة، وشيئا فشيئا ساءت حالته الصحية، وارتبكت وظائف الكلي، وفي لحظة حزينة فارق صانع البهجة الحياة، السبت، تاركا حزنا كبيرا في قلوب محبيه.