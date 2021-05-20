نجوم الفن ينعون سمير غانم.. ورسالة مؤثرة من عادل إمام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي على نعي الفنان المصري سمير غانم، الذي وافته المنية، الخميس.

وامتلأت حسابات النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة تعبيرا عن حالة الحزن التي ألقت بظلالها على الجميع، فكتبت الفنانة التونسية هند صبري عبر "فيسبوك" قائلة: "فنان من طراز نادر كنت أشعر دائما أنه فرد من العائلة، وهو من أكثر من كانوا يضحكوننا ويخرجونا من أي حالة نفسية بمجرد مشاهدة أي مشهد له.. وداعا آخر أضواء ثلاثي المسرح الجميل".

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في بيان: "الحياة الفنية في مصر والوطن العربي فقدت أحد العباقرة، وأيقونة كوميدية فذة"، وأضافت "أسلوبه المميز نجح في جذب قلوب الجمهور عبر سنوات طويلة شهدت أعمالا ستبقى راسخة في الوجدان بشخصياتها ومفرداتها".





كما نعى الزعيم عادل إمام الفنان الراحل سمير غانم على موقع "فيسبوك" بكلمات مؤثرة، إذ كتب: "مع السلامة يا سمير.. مع السلامة يا حبيبي .. حتوحشني أوي"، وأرفق تعليقه بصورة نادرة تجمعهما.



وأعرب الفنان أحمد مكى عن حزنه الشديد لرحيل سمير غانم وقام بنشر صورة له عبر حسابه على تطبيق "أنستقرام" وأرفقها بتعليق قائلا: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون .. رحم الله الفنان الكبير سمير غانم، خالص التعازى لأسرة الفنان الكبير".









وكتبت إليسا عبر حسابها على "تويتر": "نجم جديد بيودعنا بعد مسيرة طويلة من الأحلام اللي زرعها وتركها للمكتبة العربية بكاملها، سمير غانم.. الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة، الحياة ظالمة وسرقتك من دون ما نقدر نودّعك متل ما بتستحق".

فيما تفاعلت الفنانة الإماراتية أحلام مع الحدث الحزين ونشرت صورة الفنان الراحل وغردت قائلة: "اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وأكرم منزله، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وذرية خيرا من ذريته، وزوجا خيرا من زوجه، اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جنات الخلود".

ونشر المطرب اللبناني راغب علامة صورة جمعته بالفنان الراحل خلال إحدى الحفلات وعلق: "رحمة الله عليك يا حبيبنا، وحبيب الملايين، ورفيق الأجيال،.. رحل الكبير سمير غانم بعد أن أسعد الناس على مدى أكثر من 50 عاما، البقاء لله".





وكتبت نانسي عجرم قائلة: "خبر حزين رحيل قامة فنية كبيرة مثل سمير غانم، أحر التعازي لعائلته وبتمنى من قلبي الشفاء لزوجته دلال عبدالعزيز".





