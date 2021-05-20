شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نوتردام مش أول فيلم .. أعمال تناولت شخصية الأحدب فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس فيلم "أحمد نوتردام" للفنان "رامز جلال" في موسم عيد الفطر، ويظهر خلال أحداث الفيلم استلهام الفنان رامز جلال لشخصية الأحدب التي رسمها الأديب الفرنسي الشهير فكتور هوجو في روايته "أحدب نوتردام".

وتدور أحداث الفيلم حول صحفي يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفى، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام"، ويقرر الصحفي "رامز جلال" أن يتقمص شخصية الأحدب، ويطلق على نفسه اسم "أحمد نوتردام" ليجذب انتباه السفاح، وبالفعل ينجح في ذلك و يبدأ السفاح في البحث عنه ظنا منه أنه يشاركه حب شخصيته المفضلة، وتتوالى الأحداث إلى أن يكتشف الصحفى سر قتل السفاح للسيدات في منزله.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تستلهم فيها الدراما المصرية شخصية الأحدب، حيث تم تجسيدها من قبل في أكثر من عمل، أبرزهم:

"فيلم الأحدب"

انتج الفيلم عام 1946، ودارت قصته حول فؤاد الذي يولد معوقا، ويلقى الرفض والبعد من الجميع، فيتعود على الانطواء واعتزال الناس، لكن الإعاقة لا تصل إلى قلبه فينبض بالحب لفتاة جميلة اسمها وداد، يشعر هو أنه امتلك العالم بين يديه بينما هي تشعر تجاهه بالشفقة، ويظهر شقيقه الوسيم فينشغل بوداد وتنشغل به، الفيلم من بطولة محمود إسماعيل وسامية جمال ومحسن سرحان وروحية خالد، تأليف محمود إسماعيل، إخراج حسن حلمي.

"مع الذكريات"

جسد الفنان صلاح منصور خلال فيلم "مع الذكريات" شخصية الأحدب "مدبولي"، ورغم أنه كان دور ثانوي إلا أنه استطاع بعبقرية تأدية الدور سواء في مشيته الوئيدة أو ظهره المحدوب، فضلا عن قلبه المفعم بالمحبة تجاه صاحب الأستوديو الذى يعمل فيه والذى لا ينزعج من منظره الوحشي ويعامله بعاطفة، وردا لهذه المعاملة الطيبة ينقذ الأحدب صاحب الأستوديو من امرأة خائنة كان ينوى الزواج منها، والفيلم من إنتاج عام 1961، من بطولة أحمد مظهر ونادية لطفى ومريم فخر الدين وصلاح منصور، تأليف وإخراج سعد عرفة.

"فيلم يا أنا يا خالتي"

ظهر الفنان علاء مرسى في أحد مشاهد فيلم "يا أنا يا خالتي" وهو يجسد شخصية الأحدب الذى يحب الخالة نوسة، ليساعد تيمور"محمد هنيدي" في إبعاد والده عنه بعد أن تنكر تيمور في زي الخالة نوسة، وبدأ والده في حبها، والفيلم من بطولة محمد هنيدى وحسن حسنى ودنيا سمير غانم وفادية عبد الغنى ولطفى لبيب، تأليف أحمد عبد الله، إخراج سعيد حامد.

يذكر أن فيلم "أحمد نوتردام" من بطولة، رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.