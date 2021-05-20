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أحمد المسلمانى عن سمير غانم: صاحب مدرسة كبرى فى صناعة البهجة

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القاهرة - سامية سيد - نعى أحمد المسلمانى، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، النجم الراحل سمير غانم، بكلمات مؤثرة يحكى فيها كواليس لقائه لأول مرة والذكريات التي جمعته بالراحل.

وقال المسلمانى: "سمير غانم صاحب مدرسة كبرى فى صناعة البهجة.. كان رائعاً فى جوهره كما كان فى أعماله، يبدو فى الحياة كأنه أمام الكاميرا.. ويبدو أمام الكاميرا كأنه فى الحياة" .

وأضاف: "حين التقيته للمرة الأولى فوجئت بتواضعه الشديد وخفة ظله العفوية . لم يكن سمير غانم يحتاج إلى نصوص للقراءة، فكلامه العادى يبدو كنص كوميدى".. وفى ظل معارك وانقسامات الوسط الفنى لم يكن جزءً من أحقاد أو مشاكل أو صراعات.

واختتم المسالمانى قائلا: "رحم الله سمير غانم وغفر له وأسكنه فسيح جناته .. وخالص العزاء لعائلته وجمهوره".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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