شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المسلمانى عن سمير غانم: صاحب مدرسة كبرى فى صناعة البهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى أحمد المسلمانى، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، النجم الراحل سمير غانم، بكلمات مؤثرة يحكى فيها كواليس لقائه لأول مرة والذكريات التي جمعته بالراحل.

وقال المسلمانى: "سمير غانم صاحب مدرسة كبرى فى صناعة البهجة.. كان رائعاً فى جوهره كما كان فى أعماله، يبدو فى الحياة كأنه أمام الكاميرا.. ويبدو أمام الكاميرا كأنه فى الحياة" .

وأضاف: "حين التقيته للمرة الأولى فوجئت بتواضعه الشديد وخفة ظله العفوية . لم يكن سمير غانم يحتاج إلى نصوص للقراءة، فكلامه العادى يبدو كنص كوميدى".. وفى ظل معارك وانقسامات الوسط الفنى لم يكن جزءً من أحقاد أو مشاكل أو صراعات.

واختتم المسالمانى قائلا: "رحم الله سمير غانم وغفر له وأسكنه فسيح جناته .. وخالص العزاء لعائلته وجمهوره".