شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أغنية "زحمة الأيام" لـ نجوم التسعينيات نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع أغنية "زحمة الأيام"، والتى تضم مجموعة كبيرة من نجوم التسعينيات منهم مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق وحميد الشاعرى، طرحها على المحطات الفضائية والمنصات الإلكترونية أوائل الشهر المقبل، والأغنية من كلمات الشاعر الراحل سامح العجمى وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى، وإشراف دكتور ياسر القصراوى.

وقرر نجوم الأغنية إهدائها لروح الشاعر سامح العجمى، والملحن أشرف سالم، واللذان توفاهما الله العام الماضى، وسيتم عرض صورة الراحلين سامي العجمى، وأشرف سالم خلال الكليب وذلك تكريما لهما، ويرتبط نجوم الأغنية الأربعة بصداقة قوية منذ سنوات طويلة.



نجوم أغنية "زحمة الأيام"

وتقول كلمات الأغنية:"عمرى اتسرق مننا فين اللى كانو هنا راحوا خلاص، ومفيش وبالنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كدة، مع دنيا ما بتديش يا زحمة الأيام تتفتفت الأحلام وارضى بقليل وبعيش..انده بصوت مبحوح...على حلم كان مسموح..بيعدي مايشوفنيش..عمر اتسرق مننا..فين اللي كانو هنا..راحو خلاص ومفيش.. وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده..من دنيا مبتديش..و في توهة المشوار..ياما حلمنا صغار ببطولة في الحواديت..صدقت في الايام..ومشيت ورا أوهام و زي ما روحت اهو جيت.. عدي زمانا و سبق.. طلع البطل من ورق و الحلم بات مهزوم..عدي زمانا وسبق وقع الفرس في السبق لكن أكيد هيقوم".