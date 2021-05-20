وفاء عامر وشيماء سيف وهشام ماجد يلقون النظرة الأخيرة على جثمان سمير غانم

القاهرة - سامية سيد - توافد منذ قليل، كل من الفنانة وفاء عامر والفنان هشام ماجد والفنانة شيماء سيف وزوجها محمد كارتر إلى المستشفى التى يرقد بها جثمان الراحل سمير غانم لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه.

وقررت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، وإقامة العزاء على المقابر فقط.

وأعلن الإعلامى رامى رضوان، تشييع جنازة الفنان الكبير سمير غانم غدًا من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة، مضيفا أن الجثمان سيوارى الثرى بمدافن مدينة الوفاء والأمل.

وتوفى، اليوم الخميس، الفنان الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.