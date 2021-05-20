«الشارقة للفنون» تنظم النسخة السادسة من «جدل صوتي»

الشارقة: تنظم مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها الموسيقي النسخة السادسة من «جدل صوتي»، وهي فعالية نصف سنوية تقدم حوارية بين الموسيقى والسينما، حيث تدعو المؤسسة الموسيقيين المقيمين في الإمارات والمنطقة لإعداد وأداء مقطوعات أصلية مباشرة أثناء عرض فيلم معين.

وتستضيف النسخة السادسة التي تقام يوم الجمعة 9 أبريل (نيسان) 2021، الساعة 8:30 مساءً في سينما سراب المدينة في ساحة المريجة، فيلم «سيمفونية مصنع أورسوس» (2018)، إخراج ياشمينا فويتشيك،بمصاحبة أداء موسيقي حيّ لفرقة الجاز التجريبية «نون»، المكونة من عازف الدرامز راتيش تشادها، وعازف العود محمد حسني، وعازف غيتار البيز ستيف بيدفورد.

وقد فاز الفيلم بجائزة أفضل وثائقي متوسط ​​الطول فيمهرجان هوت دوكس الكندي الدولي للأفلام الوثائقية (2019)، وهو فيلم تجريبي صامت يستكشف قصة مصنعأورسوس الذي كان أحد أكبر منتجي الآلات الزراعية في أوروبا، بمساحته التي تزيد على 170 هكتاراً، وعدد عماله الذي بلغ أكثر من20 ألفعامل، حيث اعتبر المصنع فخر الصناعة البولندية على امتداد القرن العشرين تقريباً، لكن انهيار النظام الشيوعي شكل بداية نهاية المصنع، وباتت مبانيه، الآن، مهجورة وخاوية، وحين أغلق المصنع أبوابه،أمست مصائرعشرات الآلاف من الموظفين في مهب الريح.

وتعاونت مخرجة الفيلم ياشمينا فويتشيك مع الموظفين السابقين فيأورسوس لمدة تسعة أشهر بهدف تقديم لمحة عن الحقبة التي أمضوها في المصنع، حيث أنتج العمال السابقون سيمفونية الإيماءات والأصوات الميكانيكية التي تراكمت تدريجياً في جميع أرجاء الفيلم، لإعادة استحضار مجريات عملهم خلال يوم من تواجدهم في المصنع. ويتذكر العمال بفخر حياتهم الماضية في مصنعأورسوس، عندما كانوا يشكّلون مجتمعاً واحداً، شغوفين بدعم الزراعة عبر عملهم.

وسيقدم أعضاء فرقة «نون» مقطوعات موسيقية حيّة تتفاعل مع الفيلم وموضوعه عبر نمطهم اللحني المتخصص بموسيقى الجازفيوجن،حيث تستكشف الفرقة المواضيع التقليدية القديمة والجديدة والأطر اللحنية وفق إيقاعات حديثة ومتقدمة مرتبطة بمجموعة كبيرة من الأصوات الأثيرية، وتنتج موسيقاها من التدفق المستمر الناشئ عن التبادل بين الثقافات المتنوعة والخلفيات الموسيقية للعازفين أنفسهم.

حول مؤسسة الشارقة للفنون

تستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفاً واسعاً من الفنون المعاصرة والبرامج الثقافية، لتفعيل الحراك الفني في المجتمع المحلي في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة. وتسعى إلى تحفيز الطاقات الإبداعية، وإنتاج الفنون البصرية المغايرة والمأخوذة بهاجس البحث والتجريب والتفرد، وفتح أبواب الحوار مع كافة الهويّات الثقافية والحضارية، وبما يعكس ثراء البيئة المحلية وتعدديتها الثقافية. وتضم مؤسسة الشارقة للفنون مجموعة من المبادرات والبرامج الأساسية مثل «بينالي الشارقة» و«لقاء مارس»، وبرنامج «الفنان المقيم»، و«البرنامج التعليمي»، و«برنامج الإنتاج» والمعارض والبحوث والإصدارات، بالإضافة إلى مجموعة من المقتنيات المتنامية. كما تركّز البرامج العامة والتعليمية للمؤسسة على ترسيخ الدّور الأساسي الذي تلعبه الفنون في حياة المجتمع، وذلك من خلال تعزيز التعليم العام والنهج التفاعلي للفن.