معرض كتاب سنوي لليهود الإيرانيين في إسرائيل

تل أبيب:أقيمت النسخة الثامنة لمعرض الكتاب الإيراني السنوي يوم 27 أبريل (نيسان) 2021 في المركز الثقافي والاجتماعي للجالية اليهودية الإيرانية (بيت كوروش) في مدينة حولون الواقعة إلى الجنوب الشرقي لمدينة تل أبيب في إسرائيل.

ويسعى القائمون على المعرض السنوي إلى تشجيع الكتاب والناشرين بالفارسية والعبرية وجذب كافة اليهود الإيرانيين في إسرائيل إلى زيارة المعرض الذي استأنف نشاطه بعد توقف دام لعامين بسبب تفشي كورونا وعدم توفر الميزانية الكافية.

وحظي المعرض هذا العام باستقبال كبير من اليهود الإيرانيين في إسرائيل. ويرعى المعرض ديفيد بي بيان رئيس مؤسسة إغاثة «عزرمي ديفيد»وأحد الشخصيات الإيرانية المعروفة بالعمل التطوعي والخيري بين الجالية اليهودية الإيرانية في إسرائيل.

وقدم ديفيد بي بيان البالغ من العمر 94 عاما خدمات عديدة وكبيرة إلى الجالية الإيرانية في حولون وتل أبيب.

ويشارك نحو 72 كاتبا وشاعرا إيرانيا في إسرائيل منهم 27 كاتبة، في معرض الكتاب هذا العام. وتعد بريتشهر ثانوي الناشطة والكاتبة اليهودية من أصول إيرانية من المنظمين والمشاركين في المعرض بعدة كتب لها بالفارسية والعبرية.

وتضمن معرض الكتاب الإيراني في دورته الحالية عددا من الأعمال الأدبية والتاريخية الفارسية على غرار الشاهنامة ودواوين شعر لبعض الشعراء الإيرانيين في العصور القديمة.