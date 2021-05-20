سمير غانم ودلال عبدالعزيز.. فراق بلا وداع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مصدر مقرب من أسرة الفنان المصري الراحل سمير غانم أن طبيب الفنانة دلال عبدالعزيز أوصى بإخفاء خبر وفاة زوجها حتى لا تتعرض لانتكاسة.

وقال المصدر لـ"الخليج 365": "التزم كل أفراد الأسرة بإخفاء الخبر عن الفنانة دلال عبدالعزيز، وبالرغم من حالة الحزن التي سيطرت على كل أفراد العائلة لم تكتشف الفنانة التي تتلقى العلاج من فيروس كورونا حاليا في مستشفى شهير بمنطقة المهندسين الأمر".







وكشف المصدر أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز مستقرة في الوقت الحالي، ولم تشهد تراجع خلال الساعات الماضية.

كانت دلال عبدالعزيز وزوجها الراحل أصيبا بفيروس كورونا، واستجابت"دلال" للعلاج بينما تدهورت حالة سمير غانم سريعا، وحدث ارتباك في وظائف الكلى.

وأعلن الإعلامي رامي رضوان زوج ابنة الفنان الراحل عن تشييع الجنازة، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة، مضيفا أن الجثمان سيوارى الثرى بمدافن مدينة الوفاء والأمل.

وتوفي الفنان المصري الكبير سمير غانم، الخميس، عن عمر ناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان سمير غانم دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بكورونا، لا سيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

وسمير غانم، من مواليد 15 كانونق ثان/يناير عام 1937،وكون غانم مع جورج سيدهم والضيف أحمد، فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، التي لمعت على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وشارك سمير غانم في عدد كبير من الأفلام السينمائية والمسرحيات،وبعض المسلسلات التلفزيونية، ولكن المسرح كان عشقه الأول.

وقدم الراحل في ثمانينات القرن الماضي فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة"، و"فطوطة"، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير المطربون والمضحكون.

ومن أبرز مسرحيات الراحل، الذي يعد ضمن نجوم أبرز نجوم الكوميدية في المسرح والسينما، "الأستاذ مزيكا" و"جحا يحكم المدينة" و"فارس وبني خيبان" و"أخويا هايص وأنا لايص" و"بهلول في اسطنبول" و"أنا ومراتي ومونيكا" و"دو ري مي فاصوليا"، و"مراتي زعيمة عصابة"، و"المتزوجون" التي تعد من أشهر الأعمال في تاريخ المسرح المصري، والتي شاركه بطولتها جورج سيدهم وشيرين .