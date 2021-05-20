نجوم "فريندز" يتحدثون عن حلقة "لم الشمل".. جلسة استعادة الذكريات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أيام قليلة تفصلنا عن الحلقة الخاصة التي طال ترقبها من مسلسل (Friends) "فريندز" الشهير على شبكة HBO.

ورغم تأجيل حلقة لم الشمل أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، ينتظر الجمهور حاليًا طرحها بشكل مؤكد يوم 27 مايو/أيار الجاري.

وترصد مجلة "أص" الأمريكية، أبرز ما قاله أبطال المسلسل عن الحلقة المنتظرة.

انطلق مسلسل "فريندز" من عام 1994 وحتى 2004، وعلى امتداد 236 حلقة تحول إلى واحد من أكثر المسلسلات شعبية على الإطلاق.

وقالت الممثلة كورتني كوكس، التي تقوم بدور مونيكا، عن الحلقة": "سوف نحظى بأفضل وقت في حياتنا، أعدكم بحلقة رائعة ولا أطيق الانتظار".





وقال الممثل مات لوبلان، الذي يقوم بدور جوي تريبياني، عن الحلقة: "الأمر يشبه جلسة أصدقاء يستعيدون ذكريات الماضي، لقد عادت الفرقة من جديد ولكن بدون أدوات العزف".







وتحدثت الممثلة ليزا كوردو (فيبي) عن سبب قبولهم العودة للقيام بالحلقة الخاصة بقولها: "لقد أحببنا جميعًا بعضنا البعض، وحظينا بالكثير من الأوقات الممتعة، لذلك كان من السهل علينا العودة مجددًا".





وكشفت الممثلة جينيفر أنيستون (رايتشل)، أن أغلب تفاصيل الحلقة تم ارتجاله، فهي عبارة عن جلسة أصدقاء بدون رتوش أو سيناريو محدد، متابعة: "لن أكون رايتشل في الحلقة، ولكنها بلا شك تركت أثرًا في جينيفر".



وأخيرًا، عبر الممثل ديفيد شويمر (روس جيلر)، عن سعادته الكبيرة بفكرة لم الشمل في حد ذاتها؛ فهو ممتن أن يتواجد في نفس الغرفة مع بقية أبطال المسلسل.



