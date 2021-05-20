وفاة الفنان المصري سمير غانم متأثرا بفيروس كورونا

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بعد تدهور حالته الصحية بفعل الاصابة بفيروس كورونا توفي الفنان المصري القدير سمير غانم،عن عمر ناهز 84 عاما، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وأعلن الكاتب والمنتج أحمد الإبياري عن وفاة الفنان الكبير سمير غانم وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "مع السلامة يا سمير".

وكان الفنان سمير غانم، قد دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لاسيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

وتدهورت الوظائف الحيوية للكلى خلال الأيام الماضية، ما تسبب في دخوله العناية المركزة في حالة خطيرة، وتم وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير خلال الساعات المقبلة، وسط إجراءات احترازية خاصة بسبب جائحة كورونا، ولن يكون هناك عزاء بعد إعلان الحكومة المصرية منع التجمعات.

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