شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى وأمير كرارة ونوال الزغبى ينعون سمير غانم: فارس الكوميديا الارتجالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من نجوم الفن فى العالم العربى، الفنان الكبير سمير غانم، الذى غادر عالمنا عن عمر ناهز 84 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وقال الفنان نبيل الحلفاوى عبر حسابه الرسمى بتويتر: "رحم الله سمير غانم أحد مصادر البهجة فنيا وإنسانيا وفارس الكوميديا الارتجالية في المسرح المصرى، صادق العزاء للزميلة العزيزة دلال عبدالعزيز وابنتينا دنيا وإيمي والإعلامي رامي رضوان والزميل حسن الرداد ولكل أسرته والأسرة الفنية ومحبيه، لم يكن يطيق "النكد" وها هو قد شفى من كل مسبباته".



نبيل الحلفاوى

وقال الفنان أمير كرارة عبر تويتر: "البقاء لله أسطورة الفن العربي وراسم الضحكة والابتسامة في قلوب الملايين الفنان سمير غانم".



أمير كرارة

وقالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى: "اليوم فقدنا فنان كبير زرع الضحكة والبهجة بقلوبنا.. الله يرحمك الفنان سمير غانم".



نوال الزغبى

وغردت الفنانة سيرين عبد النور، عبر تويتر قائلة :" الله يرحم روحك الحلوة الراقية".



سيرين عبد النور

وولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "اهلا يا دكتور"، وفى فترة الثمانينات لمع نجم سمير غانم في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات ليقدم فوازير المطربون والمضحكون