شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم يشرح الفرق بين أحمد حلمى ومكى من وجهة نظره بآخر حوار له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمة وحزن كبير خلفهما خبر رحيل الفنان سمير غانم عن عالمنا بين كافة محبيه وعشاقه، ممن تعلقوا بفنه على مدار سنوات طويلة تربع فيها الفنان الراحل على عرش الكوميديا لما قدمه سمير غانم من أدوار عديدة استطاع من خلالها أن يكسب قاعدة جماهيرية عريضة على مدار سنوات، إلا أن ما لا يعلمه كثيرون ربما هو من يضحك ملك الكوميديا الراحل سمير غانم من الفنانين الحاليين.

سمير غانم يجيب عن سؤال من يضحكه من الجيل الحالى

وهو السؤال الذى أجاب عنه سمير غانم خلال آخر مقابلة تليفزيونية له على شاشة قناة dmc مع الإعلامية وفاء الكيلانى ببرنامج السيرة، حيث تطرق خلال استضافته إلى أكثر من اسم من الجيل الحالى أو من سبقه مؤكداً أكثر ما يميز كل اسم منهما.



سمير غانم

سمير غانم يشرح الفارق بين أحمد حلمى وأحمد مكي

سمير غانم وفور سؤاله قال إن على ربيع وحمدي الميرغني واخدين منه حاجة على حد وصفه، منها الإفيهات السريعة، مؤكداً أنهم أكثر اثنين يضحكوه مع اوس اوس أيضاً، ثم عاد للجيل الأكبر منهما مؤكداً أن أحمد حلمى أيضاً يضحكه بصورة كبيرة، ويشعر أنه دارس فن الكوميديا بصورة متقنة.

أما مكي فوصفه الفنان الراحل سمير غانم بأنه لذيذ، وفى منطقة مختلفة، ثم تطرق إلى محمد هنيدى قائلاً أنه قوي للغاية، ولكنه يضحك فى أعماله الأولى أكثر.

وتوفى، اليوم الخميس، الفنان الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

يذكر أن سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية ، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثى أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات، وفى ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه فى سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة اعوام، هذا الى جانب عدد ضخم من الاعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة