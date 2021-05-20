شكرا لقرائتكم خبر عن سماح أنور وإدوارد وأمير طعيمة ينعون سمير غانم: خسرنا رمزا من رموز الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على نعى النجم الكبير سمير غانم، الذى وافته المنية، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وأعربت الفنانة سماح أنور، عن حزنها لرحيل الفنان الكبير، قائلة عبر فيس بوك: "آه يا حبيبى يا خويا يا بويا يا كل ما ليا، آه.. وجع مالوش وصف، ربنا يرحمك ويكرمك ويسعدك ويسكنك جناته وجواره بقدر قلبك ونيتك وصفاء نفسك يا اللى مافيش زيك فى الدنيا، ويرحمنا من بعدك يا ضحكة الدنيا اللى غابت عنا فى عز احتياجنا ليها".



سماح أنور

وكتب الفنان إدوارد، عبر حسابه بموقع تويتر:"الفنان الجميل سمير غانم ربنا يرحمك ويصبرنا ويصبر أهلك على فراقك، خسرنا رمزا من رموز الكوميديا ومدرسة خاصة فيها ربنا يرحمك".



إدوارد

ونعى الشاعر أمير طعيمة، الفنان سمير غانم، عبر تويتر:" رحمة الله على الأسطورة الفنان الكبير سمير غانم.. اللَّهُمَّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات بجوار حبيبك ومصطفاك (صلّى الله عليه وسلّم)".





أمير طعيمة

وتوفى، منذ قليل، الفنان الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

يذكر أن سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية ، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثى أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات، وفى ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه فى سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة اعوام، هذا الى جانب عدد ضخم من الاعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.