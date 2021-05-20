شكرا لقرائتكم خبر عن "يونيسيف" تقدم التعازى لدنيا سمير غانم فى وفاة والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت منظمة "يونيسيف" مصر، الفنان الكبير الراحل سمير غانم، الذى وافته المنية، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد فترة صراع مع المرض، مقدمة العزاء للنجمة دنيا سمير غانم، سفيرة يونيسيف مصر للنوايا الحسنة، فى وفاة والدها داعين له بالرحمة والمغفرة.

وكتب الحساب الرسمى لـ"يونيسيف مصر"، عبر تويتر: "تنعى يونيسف والد الفنانة دنيا سمير غانم، سفيرة يونيسف مصر للنوايا الحسنة، الفقيد النجم سمير غانم، تغمده الله فى واسع رحمته.. عزاؤنا للأسرة الكريمة".





ورحل النجم الكبير سمير غانم، اليوم الخميس، عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وقررت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، غدا عقب صلاة الجمعة، وإقامة العزاء على المقابر فقط.

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثى أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائى كوميدى لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية.