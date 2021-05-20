شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم العالم العربى ينعون سمير غانم.. صانع البهجة والضحكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى نجوم العالم العربى، الفنان الكبير سمير غانم، الذى توفى اليوم عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

ومن جهتها قالت كارول سماحة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"ما أصعب هذه الأيام التي نمر بها، وما أبشع الطريقة التي نخسر فيها أحباءنا..حزينة جدا على رحيل الفنان الكبير سمير غانم، يا من أضحكنا بروحه الحلوة وأعماله المبهجة والمفعمة بالأمل، أتقدم بأحر التعازي من دينا إيمي وحسن جميع محبيه في العالم العربي".



كارول سماحة

وغردت الفنانة نيكول سابا، عبر تويتر :"يا الله يا الله عالخبر الصادم والكئيب ده!! الله يرحمك يا صانع البهجة والضحكة على قلوب الناس كلها!! ربنا يصبر بناتك دنيا وايمي ومدام دلال على فراقك..نجم الكوميديا".



نيكول سابا

ومن جانبه قال أكرم حسنى :"وداعاً أسطورة الكوميديا سمير غانم، مفيش كلام يوفي مكانتك وأهميتك في حياتنا كلنا، ربنا يرحمك ويصبر كل الملايين اللي بيحبوك على فراقك، وخالص التعازي لمدام دلال ودنيا وإيمي، ربنا يصبركم".



أكرم حسنى

ومن جهتها قالت الفنانة اللبنانية يارا :"رمز من رموز السينما المصريّة وكباار الفنانين والممثلّين من الزّمن الجميل الذين لن يتكرّروا وربينا على فنّهم وحُبهم، وشخصياً بحبّه ومتأثرة بكل أفلامه رَحِمَ الله سمير غانم أحرّ التعازي لنا ولكلّ محبّيه وعائلته".